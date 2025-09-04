Oristano, la Asl lancia campagna di screening oncologici gratuiti

La Asl di Oristano ha lanciato una campagna di screening oncologici gratuiti per la prevenzione dei tumori alla mammella, al collo dell’utero e al colon retto.
In questi giorni infatti, l’azienda sanitaria locale si è dedicata ad una forte promozione dell’iniziativa: “Gli screening sono il principale strumento per arrivare prima all’eventuale diagnosi di un tumore, che è oggi una delle principali cause di morte. Arrivare prima significa non solo vivere più a lungo, ma anche poter avere una migliore qualità della vita. Per questo, invitiamo tutte le persone che ricevono la lettera del centro screening a rispondere al nostro appello e ringraziamo fin d’ora tutte quelle che aderiranno” ha spiegato il commissario straordinario della Asl, Federico Argiolas.
“Aderire agli screening è un gesto d’amore nei confronti di se stessi, ma anche di chi ci sta accanto, perché fare prevenzione significa poter vivere più a lungo e meglio accanto alle persone che amiamo” ha aggiunto Maria Valentina Marras, direttrice del dipartimento di Sanità.
