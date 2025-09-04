Oristano, la Asl lancia campagna di screening oncologici gratuiti

L'obiettivo è quello di cercare di prevenire i tumori alla mammella, all'utero e al colon retto: "Aderire agli screening è un gesto d'amore nei confronti di se stessi, ma anche di chi ci sta accanto"

La Asl di Oristano ha lanciato una campagna di screening oncologici gratuiti per la prevenzione dei tumori alla mammella, al collo dell’utero e al colon retto.

In questi giorni infatti, l’azienda sanitaria locale si è dedicata ad una forte promozione dell’iniziativa: “Gli screening sono il principale strumento per arrivare prima all’eventuale diagnosi di un tumore, che è oggi una delle principali cause di morte. Arrivare prima significa non solo vivere più a lungo, ma anche poter avere una migliore qualità della vita. Per questo, invitiamo tutte le persone che ricevono la lettera del centro screening a rispondere al nostro appello e ringraziamo fin d’ora tutte quelle che aderiranno” ha spiegato il commissario straordinario della Asl, Federico Argiolas.

“Aderire agli screening è un gesto d’amore nei confronti di se stessi, ma anche di chi ci sta accanto, perché fare prevenzione significa poter vivere più a lungo e meglio accanto alle persone che amiamo” ha aggiunto Maria Valentina Marras, direttrice del dipartimento di Sanità.

