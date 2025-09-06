Grosso furto a Bonorva: ladri portano via da una casa 30mila euro

Dei ladri sono entrati in una casa a Bonorva e hanno portato via una refurtiva da 30mila euro in contanti. Secondo quanto riferito, i fatti risalgono al 9-10 agosto e fu il 58enne proprietario della casa a denunciare tutto ai Carabinieri.

Stando a quanto trapelato, le banconote erano state conservate in parte in una cassaforte, che i malviventi hanno portato via, e in altra parte all’interno di due vasi di vetro.

Non si esclude perciò che i ladri sapessero già dove potevano andare ad operare. Nel corso delle indagini, sono state prelevate alcune impronte digitali che potrebbero contribuire a risalire ai colpevoli.

