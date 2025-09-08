Cagliari col naso all’insù per l’eclissi lunare: tra picnic, binocoli e tantissime foto

In tantissimi ieri sera hanno affollato il Poetto e i punti panoramici di Cagliari per assistere all'eclissi totale di luna

Cagliari col naso all’insù per l’eclissi lunare: tra picnic, binocoli e tantissime...

Una serata attesissima da centinaia di cagliaritani quella di domenica 7 settembre. Lo spettacolo dell’eclissi totale di luna ha portato tantissime persone ad affollare i luoghi più panoramici della città, come viale Europa, dove una lunga fila di persone si è posizionata per assistere all’evento. In tantissimi anche al Poetto, per un momento raro e romantico con le persone più care.

Tanti hanno organizzato dei picnic sul prato o sulla spiaggia, con aperitivi all’aperto accompagnati da fotocamere puntate sulla luna, mentre i più attrezzati si sono presentati all’appuntamento con binocoli e telescopio.

E la luna rossa non ha deluso, regalando tantissime immagini che sono finite sui social. Uno spettacolo durato pochi minuti, ma che tanti porteranno a lungo nei propri ricordi.

