Cagliari, 4 punti in 3 partite: è il miglior inizio di stagione nell’era Giulini

Un avvio di stagione da record per il Cagliari di Fabio Pisacane che, nelle prime tre giornate di campionato, ha conquistato quattro punti. Un risultato che eguaglia la miglior partenza dell’era Giulini, stabilita nel 2017/2018 dall’allora tecnico Rolando Maran.
Maran, in quella stagione, dopo una sconfitta iniziale in trasferta contro l’Empoli, riuscì a recuperare con un pareggio casalingo per 2-2 contro il Sassuolo (grazie a una doppietta di Pavoletti) e una vittoria per 1-0 a Bergamo, firmata da Nicolò Barella.
Nonostante il pareggio nei punti, il percorso del nuovo tecnico Pisacane si distingue per una migliore differenza reti: +1, frutto di tre gol segnati e due subiti, contro il -1 registrato dal Cagliari di Maran. Un dato che sottolinea l’efficacia della squadra in questo inizio di campionato e che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.
