Morte Don Giulio Corongiu, Sant’Antioco proclama il lutto cittadino

Il Comune di Sant’Antioco attraverso un’ordinanza ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali per la morte del parroco della chiesa Nostra Signora di Bonaria, Don Giulio Corongiu.

Il sacerdote è tragicamente scomparso ieri in seguito ad un incidente stradale. L’intera comunità è rimasta profondamente colpita dalla sua scomparsa e sono stati numerosi i messaggi di cordoglio.

“L’intera comunità Antiochense, colpita dalla scomparsa di Don Giulio Corongiu, che per diversi decenni ha ininterrottamente guidato la parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, partecipa al dolore dei familiari e della comunità religiosa” scrive il Comune nell’ordinanza.

“Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Sant’Antioco esprimere con forza la partecipazione della comunità alla scomparsa del parroco della Chiesa di Nostra Signora di Bonaria e di dover rendere degnamente omaggio alla salma nel corso della cerimonia funebre che si svolgerà domani, 16 Settembre 2025, alle 11:00, presso la Chiesa di Nostra Signora di Bonaria, l’Amministrazione Comunale – prosegue la nota del comune – raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, degli Amministratori e degli esponenti delle diverse forze politiche, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del Comune per questa grave perdita che l’ha profondamente colpito”.

“Si invitano gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, dalle 11.00 alle 13:00 e, sentita la Dirigente Scolastica, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado alla partecipazione alla cerimonia funebre”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it