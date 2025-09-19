Lecce-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

La Serie A riparte con l’anticipo della quarta giornata Lecce-Cagliari, in programma questa sera allo stadio Via del Mare. Fischio d’inizio alle 20.45 per una gara che mette subito in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco cerca riscatto dopo il pesante 4-1 subito a Bergamo contro l’Atalanta. I salentini hanno raccolto soltanto un punto nelle prime tre giornate, quello conquistato contro il Genoa all’esordio. Situazione migliore per il Cagliari, che con 4 punti in classifica arriva galvanizzato dal successo casalingo contro il Parma, battuto 2-0.

Probabili formazioni

Per Lecce-Cagliari il tecnico Fabio Pisacane, ancora senza Luvumbo, sembra orientato a confermare l’undici che ha superato il Parma, puntando sulla continuità. Belotti guiderà ancora l’attacco, mentre alle sue spalle agiranno Gaetano ed Esposito, con Folorunsho mezzala. Salvo sorprese, dovrebbe partire ancora dalla panchina Felici, in gol contro i ducali e tra i giocatori più in forma del momento.

Di Francesco, invece, è pronto a rivedere alcuni uomini rispetto alla gara di Bergamo. Veiga dovrebbe partire titolare al posto di Kouassi, mentre Pierotti è favorito su Tete Morente. Lo spagnolo infatti non è apparso al meglio in questo inizio di stagione. In campo l’ex rossoblù Sottil.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Stulic, Sottil.

All. Di Francesco.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Prati, Deiola; Gaetano; Esposito, Belotti.

All. Pisacane.

Dove vedere Lecce-Cagliari

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto “Zona Dazn” potranno seguire il match anche sul canale 214 (Dazn 1).

