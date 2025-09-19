Oschiri, scoperta maxi piantagione di cannabis: 3 arresti

L’operazione dei Carabinieri ha portato anche al rinvenimento di un sofisticato sistema di irrigazione e di armi da taglio: oltre 400 le piante sequestrate

Una vasta piantagione di cannabis, composta da circa 400 piante alte fino a un metro e settanta, è stata scoperta dai Carabinieri lungo la riva nord del lago Coghinas, nei pressi del Ponte Diana. Tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere.

Le indagini, coordinate dai militari della Stazione di Oschiri con il supporto del Nucleo operativo di Ozieri e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, hanno preso avvio dopo i movimenti sospetti notati da tempo nell’area. I controlli hanno permesso di individuare non solo la piantagione, ma anche un complesso impianto di irrigazione alimentato da un allaccio abusivo, tre cisterne da mille litri, chilometri di tubazioni, concimi, insetticidi e persino fototrappole per la sorveglianza del sito.

Al momento dell’arresto i tre uomini erano in possesso di coltelli a serramanico di genere proibito. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Bancali, a Sassari, in attesa dell’udienza di convalida.

