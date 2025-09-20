Il Cagliari strappa i 3 punti al Lecce, Prati: “Buon inizio, ma dobbiamo volare bassi”

Era una gara da non sbagliare e il Cagliari non ha deluso: è andato a Lecce per fare la sua prestazione e poi ha portato a casa i tre punti che lo innalzano, momentaneamente, al terzo posto insieme a Cremonese e Udinese. Al termine della gara contro i giallorossi è intervenuto in sala stampa il centrocampista rossoblù Matteo Prati.

Apparso nettamente in crescita e più propositivo in fase di costruzione, Prati ha sottolineato l’inizio di gara non semplice, ma poi i rossoblù sono usciti alla distanza: “Siamo partiti così così, abbiamo impiegato 10-15′ per capire come andare a prendere il Lecce e come fronteggiare l’avversario, ma siamo poi saliti di tono e abbiamo preso in mano la gara anche con la fiducia dal pareggio colto alla mezz’ora”.

Un pensiero poi sull’uomo di giornata, Belotti: “Andrea è un ragazzo straordinario, ha un vissuto ai massimi livelli nel calcio, è un calciatore che non si discute e dal primo giorno ci sta dando una grossa mano dentro e fuori dal campo”.

Guai però a chi suggerisce di guardare la classifica adesso: “Dobbiamo volare bassi, non abbiamo fatto nulla, è un bell’inizio ma abbiamo giocato davvero poche partite e c’è ancora tanto da lavorare. Lo spogliatoio? Siamo un gruppo unito, tutti concentrati già sulla Coppa Italia martedì a casa nostra col Frosinone, poi l’Inter, una gara alla volta senza pensare a null’altro se non al lavoro che dobbiamo portare avanti”.

