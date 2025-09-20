Blitz dei Carabinieri in Gallura: trovata vasta piantagione di marijuana: un arresto

In totale sono state ritrovate circa 1200 piante coltivate in un'area di 2 ettari. L'uomo ha provato a barricarsi dietro uno stazzo per sfuggire ai Carabinieri

Un’operazione di controllo da parte dei Carabinieri, coadiuvata dallo squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dalla Forestale, ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana in Gallura, tra Luras e Luogosanto.

Secondo quanto riferito, sono state rinvenute oltre 1200 piante all’interno di una zona di circa due ettari. In seguito a ciò, un uomo è stato arrestato.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si è nascosto all’interno di uno stazzo ma ciò non ha impedito ai militari di raggiungerlo.

