Rally d’Italia, la Sardegna perde ufficialmente il Mondiale: a Roma dal 2027

Il 2026 sarà l'ultimo anno in Sardegna. Aci, Fia e Wrc Promoter confermano l’accordo: “Scelta strategica per il futuro del rally in Italia”

È ufficiale: il Rally Italia Sardegna resterà parte del calendario del Mondiale Wrc fino al 2026, ma dal 2027 l’evento iridato si sposterà a Roma. L’annuncio è stato dato con una nota congiunta da Aci, Fia e Wrc Promoter, che hanno siglato un accordo di lungo termine.

Alla Sardegna non mancherà però la ribalta internazionale. All’Isola è stato assegnato il Fia European Rally Championship (Erc) per il quadriennio 2027-2030.

“La decisione di posticipare il trasferimento al 2027 ci darà il tempo necessario, insieme alla Fia, per preparare al meglio l’evento di Roma, garantendone il successo sin dal primo anno” ha spiegato Simon Larkin, Senior Event Director di Wrc Promoter. “Siamo particolarmente felici di accogliere la Regione Lazio come main sponsor dell’evento”.

Il Commissario straordinario dell’Aci, Tullio Del Sette, ha sottolineato il valore strategico dell’intesa: “Un passaggio fondamentale per il rally italiano. Siamo orgogliosi di aver assicurato un contratto quinquennale con Wrc Promoter, che non solo garantisce stabilità al nostro campionato, ma pone anche le basi per uno sviluppo a lungo termine del rally nel nostro Paese. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il grande e continuo supporto della Regione Sardegna in tutti questi anni, per il quale siamo profondamente grati”.

