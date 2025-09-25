Lutto nel mondo della cultura: addio a Elisabetta Grassi

Era la direttrice del Museo archeologico nazionale di Sassari e lo aveva reso un vero e proprio punto di riferimento per la cultura

Si è spenta all’età di 45 anni Elisabetta Grassi, la stimata direttrice del museo archeologico nazionale di Sassari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa, che ha sconvolto il mondo culturale sardo e nazionale. Grassi aveva trasformato il Museo, che guidava dal 2020, in un punto di riferimento importante per il panorama culturale.

“Con grande tristezza, salutiamo la nostra direttrice Elisabetta Grassi – scrive sui social il personale del museo Sanna – In questi anni, Elisabetta ha guidato e incoraggiato tutti noi nel progetto di un nuovo museo. In questo momento difficile, l’impegno e la promessa di tutte le persone che hanno avuto modo di collaborare con lei è di portare a compimento la sua visione di un Museo Sanna aperto, inclusivo e pronto a guidare le nuove generazioni nell’avvicinamento alla Cultura. Possibilmente, sempre con il sorriso, come avrebbe fatto lei”.