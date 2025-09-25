Paura a Zeddiani, prende fuoco bar nel centro del paese

A dare l'allarme è stata la proprietaria dell'attività che si era recata sul posto per l'apertura

Risveglio turbolento a Zeddiani dove questa mattina, poco prima delle 7, si è sviluppato un incendio all’interno di un bar posizionato nella centrale piazza del Popolo.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e svolgere i successivi accertamenti. Secondo quanto riferito, il rogo sarebbe partito dal magazzino probabilmente a causa di un cortocircuito.

Come riportato da LinkOristano, a lanciare l’allarme è stata la titolare che si era recata per aprire l’attività. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it