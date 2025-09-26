Regione Continuità territoriale, pubblicato il decreto con oneri su Gazzetta Ufficiale Ue

Un ulteriore passo avanti per le tariffe agevolate per i residenti in Sardegna. Ora si attende il bando della Regione

Altro piccolo passo avanti per il percorso dell’attuazione della nuova continuità territoriale: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il decreto ministeriale che impone gli oneri di servizio pubblico relativi alle tratte.

Secondo questo modello, le fasce orarie di articolazione saranno quattro: dalle 6 alle 9, dalle 9 alle 13, dalle 13 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 23.

Per il resto, confermate le precedenti comunicazioni: tasse escluse, i voli costeranno 30 euro a tratta per Roma e 44 per Milano.

“Ora il prossimo passo sarà il bando della Regione – ha affermato la Presidente Alessandra Todde – È un risultato che dà più forza ai diritti dei sardi, che costruisce opportunità e che guarda al futuro di una Sardegna connessa e protagonista”.

