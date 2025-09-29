Pirri, anziano travolto sulle strisce pedonali: ricoverato in codice rosso

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Pirri. Poco dopo le 18.30 un anziano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Riva Villasanta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe attraversato con il semaforo verde quando un’auto, proveniente da via Calamattia e intenta a svoltare, lo ha travolto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove è stato ricoverato con codice rosso.

Dei rilievi si è occupata la Polizia locale, che ora dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

