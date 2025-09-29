Ctm potenzia la linea 9 per la Sagra di Santa Greca

In occasione della tradizionale Sagra di Santa Greca a Decimomannu, Ctm ha predisposto un piano straordinario di potenziamento del servizio della linea 9, operativo nelle serate di lunedì 29 e martedì 30 settembre 2025.

“Abbiamo voluto rispondere con prontezza e concretezza a un evento che rappresenta un momento di grande partecipazione popolare” dichiara Fabrizio Rodin, presidente di Ctm. “Il potenziamento della linea 9 è un esempio di come il trasporto pubblico possa essere uno strumento efficace per supportare la mobilità durante gli eventi, offrendo un servizio in primis sicuro, evitando che i giovani che vogliono recarsi ai concerti utilizzino i mezzi privati, e soprattutto un servizio efficiente e sostenibile. Siamo sempre al fianco del territorio e dei comuni”.

Il servizio aggiuntivo prevede l’impiego di 4 autobus snodati da 18 metri, che possono trasportare ben 150 passeggeri, attivi nella fascia serale e notturna, tra le 19:30 e le 02:00, per garantire un collegamento più frequente tra Cagliari e Decimomannu. Resterà attivo anche il servizio ordinario della linea 9.

