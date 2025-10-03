Oristano, minaccia la moglie e uccide i cani per spaventarla: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Oristano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della moglie.

La vicenda andava avanti da tempo, ma solo di recente la vittima aveva trovato il coraggio di denunciare tutto, rivolgendosi al centro antiviolenza Donna Eleonora, che poi si è messo in contatto con la Questura.

Offese continue, vessazioni, minacce e rapporti sessuali non graditi dalla donna. Di recente l’uomo è arrivato persino ad uccidere i suoi cani per spaventarla.

A questo punto è intervenuta la Polizia che ha arrestato l’uomo e lo ha condotto in carcere a Massama.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it