Omicidio Claudio Manca: Manis resta in carcere, autopsia rinviata

La Gip del tribunale di Oristano ha confermato il fermo di Battista Manis, l’imprenditore di 52 anni accusato dell’omicidio di Claudio Manca, 49enne trovato senza vita in un canale a Terralba.
L’imputato, che nel corso dell’udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere, resterà dunque in carcere.
Rinviata intanto l’autopsia che era prevista sul corpo di Manca, poiché il Pm ha chiesto che prima venisse effettuata una Tac, in modo da avere risultati che potrebbero rivelarsi fondamentali per l’esame necroscopico.
