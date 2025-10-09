"Se ne va un grande divulgatore, capace di unire rigore scientifico e sobrietà comunicativa, con uno stile inconfondibile", ha aggiunto Tidili

Nella giornata di ieri si è spento Paolo Sottocorona, 77enne noto meteorologo e conduttore televisivo. Al cordoglio per la sua scomparsa non è voluto mancare il collega, isolano, Matteo Tidili.

“Fin da bambino ha alimentato il mio amore per questa meravigliosa scienza, facendomi capire che il meteo non è solo previsione, ma anche cultura, osservazione e rispetto per la complessità dell’atmosfera”, ha detto Tidili.

“Se ne va un grande divulgatore, capace di unire rigore scientifico e sobrietà comunicativa, con uno stile inconfondibile, sempre calmo, misurato e privo di enfasi gratuita. Un abbraccio e un pensiero alla sua famiglia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it