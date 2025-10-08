Cagliari, Caprile incanta: l’Inter pensa a lui per il dopo Sommer

Elia Caprile si sta conquistando i riflettori della Serie A. Il portiere del Cagliari è tra i protagonisti assoluti di questo avvio di stagione e ora il suo nome torna prepotentemente al centro del mercato.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Inter starebbe valutando proprio Caprile come possibile erede di Yann Sommer, in vista del 2026.

Romano sottolinea che è ancora prematuro parlare di una scelta definitiva, poiché il club nerazzurro monitora diversi profili per la porta, ma il portiere classe 2001 sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza interista.

Le prestazioni di Caprile con la maglia rossoblù, unite alla maturità mostrata tra i pali, lo avvicinano anche al giro della Nazionale maggiore, un traguardo che sembra sempre più alla sua portata.

