Quartu, minaccia il datore di lavoro con una pistola: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni di origine portoghese è stato arrestato a Quartu per il reato di minaccia aggravata e detenzione di porto d’arma clandestina.

A denunciare quanto avvenuto è stato un 72enne, amministratore di un’azienda a Quartu, che ha riferito di essere stato minacciato di morte nel culmine di una discussione con il dipendente. Secondo quanto raccontato, l’uomo non si sarebbe limitato alle minacce verbali, ma avrebbe anche puntato contro il datore di lavoro una pistola, prima di allontanarsi.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno immediatamente avviato tutte le verifiche possibili, risalendo con precisione all’identità del presunto autore. È stato così accertato che il soggetto non risultava legalmente detentore di alcuna arma e, pur avendo residenza a Cagliari, non disponeva di un’abitazione stabile.

Da tali elementi è scaturita una rapida e articolata attività di ricerca che, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla costante collaborazione tra i reparti, ha consentito ai Carabinieri di rintracciare l’uomo mentre si trovava a bordo del proprio veicolo.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 6,35 con la matricola abrasa, completa di relativo munizionamento. L’arma e le cartucce sono state immediatamente sottoposte a sequestro e verranno avviate al nostro Reparto Investigazioni Scientifiche per i successivi accertamenti balistici.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Uta dove rimarrà a disposizione delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.

