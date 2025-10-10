Cagliari, parla Felici: “Ho fatto la scelta giusta restando in Sardegna”

"Cagliari era nel mio destino per via delle origini della mia ragazza. Sto benissimo qui e spero di rimanerci ancora a lungo", ha aggiunto Felici

Mattia Felici, esterno classe 2001 del Cagliari, ha parlato del buon avvio di stagione (condito anche dalla prima rete in Serie A) dopo che in estate era stato ad un passo dalla cessione al Venezia.

“Sono contentissimo di aver iniziato la stagione segnando i miei primi gol con questa maglia, a dimostrazione che restando qui ho fatto la scelta giusta. Tuttavia so di poter dare ancora tanto, devo continuare così e insieme ai miei compagni allenarci sempre al massimo per poter raggiungere l’obiettivo prefissato”, ha dichiarato Felici a SkySport.

“Cagliari era nel mio destino per via delle origini della mia ragazza. Sto benissimo qui e spero di rimanerci ancora a lungo. Della cucina sarda mi piacciono in particolare i culurgiones e il pane carasau, devo ancora lavorare sul sardo, per ora ho imparato solo poche parole”.

