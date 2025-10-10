Alghero, da sogno a incubo: sposo a letto con un’altra durante la festa di matrimonio

La sposa si sarebbe insospettita quando il neo marito è scomparso dalla circolazione, fino alla fatidica scoperta del tradimento

Come in una delle più classiche commedie all’italiana così si è consumato il ricevimento di un matrimonio ad Alghero, passando da giornata indimenticabile di felicità a giornata da “incubo” per tutti i presenti, in modo particolare per la sposa.

Come riporta un noto quotidiano isolano, la sposa avrebbe sorpreso lo sposo a letto con un’altra donna nell’albergo, e camera, in cui si sarebbe dovuta trascorrere la loro “prima notte” di nozze.

Parrebbe che la donna, a letto intenta a consumare con lo sposo, sarebbe una stretta parente della sposa. Il sospetto della sposa è sorto nel momento in cui il neo marito era scomparso dalla circolazione e nessuno sapeva dove fosse, finché non ha scoperto il tradimento in presa diretta.

