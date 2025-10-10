Tragedia sulla barca ad Alghero: il deceduto era il guardiano notturno 35enne

Una tragica scoperta ha scosso il porto nella notte tra giovedì e venerdì, dove un uomo di 35 anni, originario di Mazara del Vallo in provincia di Trapani, è stato rinvenuto esanime dai colleghi di lavoro.

Il giovane, che secondo le informazioni iniziali svolgeva l’incarico di guardiano notturno nella medesima area portuale, giaceva privo di sensi al momento del ritrovamento. Sebbene i soccorsi del 118 siano stati allertati immediatamente, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso all’arrivo.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno prontamente avviato le indagini per chiarire le esatte circostanze della morte. La salma è stata prelevata e trasferita all’obitorio dell’ospedale civile, dove è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo una prima valutazione sia dei soccorritori che degli investigatori, si ipotizza che la causa della morte possa essere un’overdose. Tuttavia, questa ipotesi dovrà essere confermata o smentita in via definitiva solo dall’autopsia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it