Ghilarza, scontro tra due auto e una si ribalta: non ci sono feriti gravi

Un incidente si è verificato intorno alle 9:00 di stamattina a Ghilarza, richiedendo l’intervento della Sala Operativa di Oristano.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra Via Cagliari e Via Nessi, dove una Fiat Panda si è scontrata con un’Alfa Romeo Giulietta, ribaltandosi. Dei tre occupanti della Panda, due sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo. Una signora, invece, è stata estratta dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta.

La donna è stata affidata al personale sanitario, giunto sul posto con due ambulanze. Sebbene lievemente ferita, le sue condizioni generali sono state giudicate buone.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

