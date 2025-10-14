Donna aggredita a Sestu, Giagoni: “Quanto accaduto è di una gravità inaudita”

Una 33enne è stata aggredita da un individuo ospite del Cpa di Monastir: "Sarà mia cura interloquire con il dicastero competente" afferma il deputato

Una donna di 33 anni è stata aggredita e palpeggiata a Sestu da una persona che era ospite presso il Centro di Accoglienza per migranti di Monastir. Sul tema si è espresso anche il deputato della Lega Dario Giagoni che ha fortemente condannato l’episodio e chiesto un intervento da parte del Ministero.

“Quanto accaduto a Sestu il 12 ottobre è di una gravità inaudita. Una giovane donna di 33 anni è stata aggredita, palpeggiata e rincorsa con l’intento di essere violentata da un individuo ospite del Centro di Accoglienza per migranti (Cpa) di Monastir. Una persona che non doveva trovarsi in libertà, né a contatto con cittadini inermi” ha dichiarato l’onorevole attraverso un comunicato.

“La vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire fino a casa, ma è stata raggiunta e nuovamente aggredita. Solo l’intervento di un passante e poi dei Carabinieri, che ringrazio per la costante tempestività, ha evitato conseguenze peggiori“.

“Da rappresentante Parlamentare – ha proseguito Giagoni – sarà mia cura interloquire con il dicastero competente per trovare soluzioni concrete a questo fenomeno. L’episodio purtroppo, infatti, non è isolato”.

“Occorrono controlli rigorosi – conclude il deputato – criteri stringenti di permanenza nei centri e l’immediata espulsione di chi rappresenta un pericolo per la collettività”.

