Si barrica in casa a Olbia: convinto a scendere dal tetto dopo ore di trattative

L'uomo aveva minacciato di far esplodere l'abitazione, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio grazie alla mediazione di Vigili del Fuoco e dei familiari

Ci sono volute diverse ore di trattative, ma alla fine l’uomo che era salito sul tetto della sua abitazione a Olbia, minacciando di commettere un gesto estremo, è stato convinto a scendere in totale sicurezza.

Sul posto si sono recati diversi mediatori e familiari che hanno a lungo parlato con lui. Una volta sceso, è stato affidato ai medici della Asl Gallura.

Nel frattempo, l’area è stata riaperta al traffico. L’uomo, infatti, aveva minacciato di far esplodere l’intera abitazione con il gas e i Vigili del Fuoco si erano pertanto premurati di mettere in sicurezza la zona.

L’uomo risultava già in cura per via di alcuni problemi psichici e aveva rifiutato il trattamento sanitario obbligatorio. Così da ieri si era barricato all’interno della casa.

