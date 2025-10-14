Sport Kiliçsoy dà spettacolo con la Turchia U21: splendido gol in rovesciata

Kiliçsoy dà spettacolo con la Turchia U21: splendido gol in rovesciata

Un grande gesto atletico che ha lasciato stupefatti tutti i tifosi turchi e non solo

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Cagliari Calcio

Finora con il Cagliari non ha ancora trovato i suoi spazi, ma Semih Kiliçsoy è pronto a ritagliarseli e lo sta dimostrando anche in questi istanti in Nazionale.

L’attaccante turco, infatti, ha preso parte alla sfida contro l’Ungheria U21 e ha sbloccato l’incontro con una magia da fuoriclasse assoluto.

Dopo soli 6‘ si è reso protagonista di un gran gol in rovesciata che ha beffato Pecsi. Un gesto balistico di pregevole fattura, non solo per la sua riuscita, ma soprattutto per la sua coordinazione.

La sua perla è già diventata virale sui social, suscitando enorme ammirazione tra i tifosi turchi e rossoblù.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE