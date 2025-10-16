Piazza dei Carrubi Pirri, maggioranza vota contro sfiduciando l’assessore

Nella giornata di ieri si è tenuto il consiglio comunale di Pirri in cui, all’interno della proposta di delibera sul quartiere di Santa Teresa, il consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura ha presentato un emendamento per includere nel progetto di riqualificazione anche la degradata piazza dei Carrubi.

L’assessore comunale all’urbanistica, Lecis Cocco Ortu, ha votato favorevolmente all’emendamento che, però, è stato bocciato dal voto negativo del restante della maggioranza.

“Di fatto è stato sfiduciato l’assessore all’urbanistica. È il classico esempio di una politica che è totalmente disinteressata rispetto ai problemi dei cittadini e che una il consiglio comunale per ripicche personali”, commenta il consigliere Roberto Mura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it