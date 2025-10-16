Incidente sulla Statale 389 a Buddusò, grave un motociclista

Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale 389, nei pressi di Buddusò. Un motociclista di 38 anni ha perso il controllo della propria moto, finendo fuori strada dopo un violento impatto.

Le conseguenze sono state gravi: l’uomo ha riportato danni midollari e contusioni polmonari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri per i rilievi.

Vista la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.

