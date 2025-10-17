Cagliari, aumentano gli incidenti stradale: “Bisogna promuovere cultura sicurezza”

Nel 2024 si è registrato un aumento degli incidenti stradali a Cagliari rispetto al 2023. Si tratta di dati raccolti dall’Automobile Club Cagliari che ha lanciato un appello per migliorare ulteriormente la sicurezza nelle strade.

Secondo quanto riferito, nella scorsa annata sono stati 1.029 gli incidenti stradali con 23 vittime e 1.322 feriti. Rispetto al 2023 aumentano dunque gli incidenti, che erano stati 893; diminuiscono le vittime, 28 contro le 23 di quest’anno; ma aumentano i feriti, 1.156 contro 1.322.

I sinistri più gravi si verificano al di fuori dei centri abitati e le principali cause di incidentalità includono: il mancato rispetto dei segnali stradali (42,15%), la guida distratta (17,55%) e l’eccesso di velocità (12,24%).

“Il calo del numero di vittime è un segnale incoraggiante, ma non è sufficiente – ha affermato Antonello Fiori, Presidente dell’Automobile Club Cagliari – Dobbiamo continuare a promuovere la cultura della sicurezza, ricordando che ogni distrazione o comportamento scorretto può trasformarsi in tragedia. Il rispetto delle regole, l’attenzione e la moderazione della velocità restano le chiavi per salvare vite”.

