Nuovo stadio Cagliari, altro passo avanti: ok a compatibilità ambientale

Nuovo passo in avanti per la costruzione del futuro stadio del Cagliari. Ieri la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento.
Un tassello in più verso il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale che poi consentirà di avvicinarsi all’avvio dei lavori.
L’impianto dovrebbe ospitare 30mila posti in modo tale da essere autorizzato ad ospitare manifestazioni internazionali, tra cui appunto gli Europei di calcio del 2032, competizione per cui la città è stata candidata.
