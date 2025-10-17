Atterraggio a Cagliari con sorpresa: “La temperatura è basca meda”

Per molti passeggeri sembrava un normale volo di rientro verso Cagliari, poi invece è arrivata una sorpresa. A fare l’annuncio dell’atterraggio tramite l’interfono si è presentata l’attrice Virginia Raffaele.
“Signore e signori vi ricordiamo che stiamo atterrando all’aeroporto di Cagliari – ha affermato l’attrice con estrema compostezza – la temperatura è basca meda”. Parole che hanno subito suscitato una risata tra tutti i presenti.
Insomma, per tanti sardi un rientro a casa diverso dal solito, per i turisti un’accoglienza sicuramente particolare.
