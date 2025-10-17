Cocaina sotto i sedili dell’auto: arrestati due giovani sulla 131

Uno dei due ha cercato di sviare i controlli consegnando spontaneamente un piccolo involucro di cocaina, ma non è servito a risparmiare la perquisizione all'auto

Due giovani oristanesi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti, sono stati arrestati in flagranza di reato dopo essere stati trovati in possesso di circa 30 grammi di cocaina.

Il controllo è avvenuto lungo la Statale 131, al chilometro 88 in direzione Oristano, nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione del traffico di droga disposto dal questore Giovanni Corrado Marziano.

Durante la verifica, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato l’evidente nervosismo dei due giovani, decidendo così di procedere a una perquisizione personale e del veicolo, con il supporto di una pattuglia delle Volanti della Questura.

Per cercare di sviare i controlli, uno dei due ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro contenente una dose di cocaina, ma la perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta del resto della sostanza, nascosta sotto i sedili. Gli accertamenti del gabinetto provinciale di polizia scientifica hanno confermato la natura dello stupefacente.

Successivamente, le forze dell’ordine hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due uomini, dove sono stati sequestrati bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. I due giovani sono stati quindi tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

