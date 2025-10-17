Tortolì, conclusi i lavori di illuminazione della rotatoria su Nuova Orientale Sarda

L’Anas ha portato a termine i lavori per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione sulla rotatoria di Tortolì, situata lungo la strada statale 125 Var, denominata “Nuova Orientale Sarda“.
L’infrastruttura luminosa è stata progettata per elevare gli standard di sicurezza stradale, specialmente nelle ore notturne. Il sistema comprende 20 pali di illuminazione alti 10 metri, equipaggiati con tecnologia Led ad alta efficienza. A questi si aggiungono 60 delineatori luminosi a Led, installati lungo l’anello interno della rotatoria, per ottimizzare ulteriormente la visibilità.
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 191 mila euro ed è stato realizzato come parte integrante delle opere di completamento del tratto della statale che collega Tertenia a Tortolì.
