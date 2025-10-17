Marco Sau torna in campo, giocherà con i Gear7 nella Kings League

Marco Sau, ex attaccante del Cagliari classe 1987, tornerà in campo, da svincolato, dopo l’ultima esperienza nella stagione 2023/2024 con la maglia della Feralpisalò.
Per il 37enne centravanti nato a Sorgono si aprono le porte dell’ormai sempre più noto torneo della Kings League, dove vestirà la maglia dei Gear7 insieme ad un altro sardo, Marcello Mancosu.
Per Sau, in carriera, sono 202 le presenze con la maglia del Cagliari dal 2012 al 2019, dove ha messo a segno 49 gol in tutte le competizioni.
