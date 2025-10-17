Quartu, degrado in via Turati: “Rifiuti accumulati senza alcun intervento”

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha espresso una ferma protesta contro lo stato di grave degrado e abbandono in cui si trova via Turati, a breve distanza dalla sede dell’Aias.

La zona è completamente deturpata da rifiuti di ogni tipo, materiali abbandonati e chiari segni di incuria urbana. Tutto questo avviene nonostante l’area sia frequentata quotidianamente da residenti, pendolari e persone che accedono alle strutture sanitarie e assistenziali circostanti.

Il comunicato del coordinamento cittadino di FdI evidenzia la gravità della situazione: “Non è accettabile che, in prossimità di strutture sanitarie e di assistenza, i rifiuti si accumulino per settimane senza che venga disposto alcun intervento – dichiara il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia –. Il degrado che oggi caratterizza via Turati rappresenta il simbolo di una mancanza di programmazione, attenzione e controllo che non può più essere tollerata.”

