Il bottino da 25.000 euro totali si è diviso in 20.000 al fortunato di San Sperate e 5.000 al fortunato giocatore di Ortacesus

La fortuna bacia San Sperate e Ortacesus: 25mila euro vinti al 10eLotto

La fortuna ha baciato la provincia del Sud Sardegna nell’ultimo concorso del 10eLotto. Le vincite locali hanno contribuito ai 12,5 milioni di euro distribuiti in totale in Italia nella giornata di venerdì.

La vittoria più consistente è andata a San Sperate, in via Cagliari, dove un fortunato giocatore ha centrato un “9” che gli è valso un premio di 20.000 euro.

A poca distanza, anche Ortacesus ha potuto festeggiare: in via Kennedy è stata registrata una vincita da 5.000 euro grazie a un “7 Doppio Oro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it