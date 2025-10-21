Province Sassari Paura a Ittiri, camion si ribalta sulla 131: conducente in ospedale

Paura a Ittiri, camion si ribalta sulla 131: conducente in ospedale

Indagini in corso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente: presenti sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco

Di
Redazione Cagliaripad
-

Altro incidente stradale verificatosi nella giornata odierna, questa volta nella zona di Ittiri, dove un tir si è ribaltato mentre stava viaggiando sulla 131.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno poi optato per trasportare il conducente del mezzo in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse gravi.

Si indaga per ricostruire la dinamica e per capire come il mezzo pesante sia finito fuori dalla carreggiata. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE