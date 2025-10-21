Cristian Farris scomparso da 6 anni, l’appello disperato della mamma: “Chi sa, parli”

Sono passati sei anni dall’ultima volta che si sono avute notizie di Cristian Farris, giovane di Orroli che il 21 ottobre del 2019 si allontanò dal suo paese senza lasciare alcuna traccia.

Nessuno sembra sapere nulla e la famiglia vive con il dolore di non avere più sue notizie e con quella speranza di venire a sapere, prima o poi, che il ragazzo sia ancora vivo.

Oggi “Chi l’ha visto”, il noto programma televisivo, ha ripreso il servizio di qualche anno fa in cui la mamma aveva rivolto un accorato appello: “Mi rivolgo agli amici. Se sono davvero amici, fateci sapere qualcosa. Aiutateci a trovarlo, andare avanti così non si può. Vivo nella speranza” dice con un pianto che le spezza la voce.

“Mi auguro con tutto il cuore che mio figlio torni a casa. Chi ha visto, chi ha sentito o sa qualcosa, parli”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it