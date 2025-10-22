Alla guida in stato d’ebbrezza: due uomini denunciati a Siniscola e Budoni

Entrambi gli episodi si sono verificati sulla 131. La polizia stradale ha disposto il ritiro delle patenti e ad uno è stato sequestrato il mezzo

Due persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza dalla Polizia Stradale di Siniscola. Entrambi gli episodi si sono verificati sulla 131 Dcn.

Secondo quanto riferito, uno dei due casi risale al 29 settembre, nella zona di Siniscola. Una macchina era stata vista sbandare in modo pericoloso e non riuscire a percorrere la strada in modo lineare. Così è intervenuta la stradale che ha fermato il veicolo, seppur con qualche difficoltà, e ha sottoposto il conducente all’alcol test.

Da qui è emerso che l’uomo alla guida avesse un tasso alcolemico 5 volte superiore rispetto al limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Il secondo caso invece risale alla sera del 2 ottobre, nel territorio di Budoni. Un autoarticolato è stato fermato per un controllo ed è risultato che il conducente aveva un tasso alcolemico due volte superiore a quello consentito. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

