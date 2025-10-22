Zola esalta il Cagliari: “Puntare su Pisacane idea intelligente”

Ieri Gianfranco Zola è tornato a Cagliari per partecipare ad un evento promozionale, a margine del quale si è soffermato sul cammino dei rossoblù fino a questo momento.

Magic Box ha lodato la scelta della società di puntare su Fabio Pisacane come tecnico e poi ha espresso un giudizio sulla squadra: “L’idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane, che l’anno scorso faceva il settore giovanile, la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti”.

“Non ho visto la partita col Bologna – ha proseguito Zola – ma ho visto quella prima con l’Udinese e la squadra mi è piaciuta. E’ una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene speriamo si continui così. C’è un’idea logica che fino a questo momento sta funzionando e mi fa piacere”.

Infine, un pensiero anche su Belotti che dopo un inizio promettente è stato frenato da un infortunio al legamento crociato del ginocchio: “Immagino cosa stia provando, ci sono passato e sono momenti difficili. Tornerà più forte e speriamo in fretta, è un giocatore che nell’equilibrio del Cagliari può fare veramente una grande differenza”.

