Orani, corse a cavallo non autorizzate dentro il paese: 8 denunciati

L'identificazione dei giovani, tutti di età molto bassa e quattro dei quali già noti alle forze dell'ordine, è stata possibile grazie alle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Orani, agendo sotto il coordinamento della Compagnia di Ottana, hanno individuato e denunciato otto giovani del luogo.

Questi ragazzi sono stati ritenuti responsabili di aver organizzato e preso parte a una gara equestre non autorizzata il pomeriggio del 13 ottobre scorso, poco prima dell’inizio delle celebrazioni ufficiali dedicate a San Daniele. La scriteriata corsa lungo le strade del centro abitato ha creato una situazione di grave pericolo per i residenti, i partecipanti stessi e gli animali coinvolti.

L’identificazione dei giovani, tutti di età molto bassa e quattro dei quali già noti alle forze dell’ordine, è stata possibile grazie a una minuziosa ricostruzione del tragitto e all’analisi delle riprese delle telecamere di sorveglianza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it