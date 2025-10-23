Marco Sau torna in campo, esordio con i Gear7 in Kings League

Dopo essere rimasto svincolato dall'ultima esperienza con la Feralpisalò, il quasi 38enne attaccante ex Cagliari è tornato in campo

Il quasi 38enne (gli compirà il prossimo 3 novembre) ex attaccante del Cagliari Marco Sau, ha riallacciato gli scarpini e ha fatto il suo esordio in Kings League con la maglia dei Gear7.

“Pattolino”, così veniva chiamato dai tifosi rossoblù, è tornato a giocare dopo essere rimasto svincolato dall’ultima esperienza nel calcio professionistico con la Feralpisalò.

Tuttavia, nonostante la presenza di Sau e dell’altro isolano Marcello Mancosu (fratello di Marco Mancosu), i Gear7 non sono riusciti a portare a casa il bottino pieno alla prima giornata, fermati sul 6-6 dagli Alpak-Fc.

