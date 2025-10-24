Monserrato-Settimo San Pietro, raddoppia la linea ferroviaria

Si tratta di un'iniziativa strategica stimata in 18 milioni di euro, che sarà gestita dall'Arst in qualità di ente attuatore e stazione appaltante

Il raddoppio della linea ferroviaria tra Monserrato e Settimo San Pietro ha ricevuto l’approvazione definitiva dalla Giunta regionale.

Su proposta dell’assessora ai Trasporti Barbara Manca, il Governo regionale ha dato il via libera agli indirizzi per l’esecuzione dell’opera. Si tratta di un’iniziativa strategica stimata in 18 milioni di euro, che sarà gestita dall’Arst in qualità di ente attuatore e stazione appaltante.

L’intervento permetterà di separare i binari della metropolitana leggera di Cagliari, che attualmente condivide la tratta con i servizi ferroviari della linea Monserrato-Mandas-Isili, assegnandole un’infrastruttura dedicata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it