Muravera in festa, Angelina Mucelli compie 100 anni tra l’abbraccio dei familiari

Una vita intera attraversata con pazienza e un sorriso: Angelina Mucelli, originaria di Muravera, ha festeggiato il suo centesimo compleanno il 24 ottobre 1925.

Ultima di sei figli, Angelina ha incarnato il senso della responsabilità fin da giovane, prendendosi cura dei fratelli nati dal secondo matrimonio del padre con una dedizione ammirevole. Sposata nel 1952 con Ugo Pisano, Brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia, ha seguito il marito in diverse sedi, tra cui Alghero e, dal 1967, Parma, dove Ugo ricoprì il ruolo di Maresciallo Comandante della sezione giudiziaria del carcere.

Nonostante la distanza, Angelina ha mantenuto un legame indissolubile con la sua terra, restando il fulcro caloroso e generoso per la vasta famiglia, che oggi include tre figli, numerosi nipoti e pronipoti sparsi tra Sardegna, Piemonte e Svezia.

A cent’anni, la signora Mucelli si distingue per una lucidità invidiabile e un’ironia da saggia, tanto da frequentare ancora un centro diurno dove si dedica ad attività come la lettura e il disegno, prendendosi cura di chi è meno giovane di lei. La sua casa è sempre stata definita un “porto sicuro“, sinonimo di accoglienza incondizionata.

Per celebrare questo traguardo, parenti da tutta Italia e persino dalla Svezia si sono riuniti per esprimerle gratitudine. Anche Muravera ha voluto onorare la sua concittadina: il Sindaco, Salvatore Piu, ha consegnato una targa commemorativa a nome dell’intera comunità, riconoscendo in Angelina una donna che ha elevato la semplicità a eroina del quotidiano.

