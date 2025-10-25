Olbia, dopo le risse in centro ecco la nuova Stazione Mobile dei Carabinieri

Il Reparto territoriale dei Carabinieri di Olbia ha recentemente introdotto un servizio innovativo per la cittadinanza: una nuova Stazione Mobile.

Questo moderno e funzionale presidio opererà regolarmente tutti i fine settimana nel centro di Olbia, in particolare nelle vie del centro storico dove si registra la maggiore affluenza di residenti e visitatori.

Come spiegato dall’Arma, la Stazione Mobile è concepita come un autentico ufficio distaccato sulla strada, facilmente accessibile. I cittadini potranno rivolgersi ai Carabinieri per ricevere ascolto e assistenza, e anche per sporgere direttamente denunce sul posto.

L’iniziativa è stata pensata come uno strumento di prossimità che mira a intensificare il dialogo con la popolazione e a elevare il senso di sicurezza percepito. L’obiettivo è anche quello di migliorare la vivibilità del centro storico, garantendo che i momenti di aggregazione sociale siano accompagnati da una presenza rassicurante e vigile, in grado di prevenire e limitare i comportamenti che potrebbero disturbare la tranquillità pubblica.

