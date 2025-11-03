Sant’Antioco, perseguitava la ex compagna: operaio 53enne in arresto

L'uomo avrebbe anche proferito minacce di morte e insulti contro la donna, causandole un grave stato di angoscia e paura

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia sono intervenuti a Sant’Antioco nel corso della notte, procedendo all’arresto di un operaio 53enne del posto, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di atti persecutori (stalking) ai danni della sua ex compagna.

L’intervento è stato innescato dalla urgente richiesta di aiuto che la donna ha inoltrato alla Centrale Operativa, segnalando la presenza minacciosa del suo ex presso la propria residenza. I militari, giunti sul luogo in tempi brevissimi, hanno accertato che il 53enne aveva tentato di fare irruzione nell’abitazione, provando prima a forzare le finestre e poi la porta principale, ma era stato respinto dalla vittima. Durante l’episodio, l’uomo non si sarebbe limitato ai tentativi di accesso, ma avrebbe anche proferito minacce di morte e insulti contro la donna, causandole un grave stato di angoscia e paura.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno aggravato ulteriormente la posizione del soggetto, rivelando che l’uomo era già stato posto agli arresti domiciliari, nel marzo precedente, per analoghe condotte persecutorie nei confronti della stessa vittima, misura cautelare che era stata successivamente revocata.

Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

