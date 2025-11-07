Carbonia, offese e minacce alla nonna per motivi economici: 30enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un trentenne disoccupato, residente in loco e già noto alle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata alla fine dello scorso ottobre in seguito alla denuncia presentata dalla nonna dell’uomo. La donna ha riferito di essere stata vittima di atti persecutori, costituiti da continue offese e minacce legate a banali controversie di natura economica. Queste condotte, reiterate nel tempo, avevano ingenerato nella signora un profondo e costante stato d’ansia e un fondato timore per la propria sicurezza, spingendola a chiedere aiuto ai Carabinieri.

I militari hanno condotto accertamenti immediati, attivando tempestivamente il protocollo previsto dal “Codice Rosso”. Tali verifiche hanno permesso di raccogliere indizi sufficienti a carico del nipote, e sulla base di queste risultanze, l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’ordinanza che è stata immediatamente eseguita.

