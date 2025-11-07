Sport Cagliari, maglia azzurra anche per Idrissi e Palestra convocati dall’U21

Insieme ad Elia Caprile, convocato dalla Nazionale di Gattuso, anche Idrissi e Palestra ricevono la chiamata azzurra del Ct Silvio Baldini

Non solo il nome di Elia Caprile a portare il Cagliari in nazionale con la prima chiamata azzurra da parte del Ct Gennaro Gattuso, per le gare contro Moldova e Norvegia valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Idrissi e Palestra sono stati convocati dal Ct Silvio Baldini per l’Italia U21 che sfiderà Polonia e Montenegro nelle gare di qualificazione agli europei di categoria.

Niente da fare per Prati che non ritrova l’azzurro dell’U21 per la seconda volta consecutiva.

