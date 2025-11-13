Sassari, arriva l’influencer Veronica Acquaviva: il traffico va in tilt

In pochi minuti, le strade sono state invase da oltre 1.000 persone. La situazione ha reso necessario l'intervento della Polizia Locale

L’inaugurazione di un nuovo negozio di abbigliamento a Sassari ha generato un inaspettato assembramento di folla tra Via Sulcis e Via Campidano. L’enorme afflusso di pubblico è stato interamente catalizzato dalla presenza dell’influencer di TikTok, Veronica Acquaviva.

Forte di un seguito impressionante – oltre 430.000 follower su Instagram e più di 1,6 milioni sulla piattaforma TikTok – la creator digitale ha richiamato una platea vastissima, prevalentemente giovanile, ansiosa di prendere parte all’evento.

In pochi minuti, le strade sono state invase da oltre 1.000 persone. La situazione ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale, che è stata costretta a interdire la circolazione veicolare nella zona superiore del quartiere Monte Rosello per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

